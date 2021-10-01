Уфа, 1 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Более четырех тысяч новобранцев планируют призвать на военную службу в ходе очередной осенней призывной кампании в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

Сообщается, что 1 октября в России началась осенняя призывная компания. Из Башкирии планируют призвать более четырех тысяч человек, в том числе из Уфы — более 700 человек.

Отмечается, что во время призывной кампании будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры для недопущения распространения коронавируса. Все призывники будут сдавать тест на коронавирус два раза.

Призыв будет проходить до 31 декабря 2021 года.