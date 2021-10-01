Сеул, 1 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Carscoops Jeep Wrangler

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Jeep и MAN. Всего будет отозвано 1469 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с двигателем в седанах Hyundai Veloster, с топливопроводом во внедорожниках Jeep Wrangler и с системой охлаждения двигателя в автобусах MAN Lion’s City.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.