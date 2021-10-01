Тбилиси, 1 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили скоро обнародует новые видео, подтверждающие его возвращение на родину. Об этом 1 октября заявила член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Эка Херхеулидзе.

Саакашвили Михаил reg

Она сообщила журналистам, что общалась с бывшим президентом по телефону, так как он сам ей позвонил. На вопрос, почему Саакашвили решил приехать не 2 октября к выборам в органы самоуправления, как обещал, а раньше, она не смогла ответить наверняка.

«Я не знаю, почему его планы изменились. Я знаю, что ничего не должно мешать проведению выборов. Наверное, он учёл это», — сказала Херхеулидзе.

Другая представительница ЕНД, член политсовета партии Тина Бокучава заявила журналистам, что Саакашвили «очень скоро появится» на публике. Заявлений от членов ЕНД, что они видели лидера партии лично, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Саакашвили выложил в соцсети Facebook два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. Бывший президент призывает сторонников прийти 3 октября на митинг в Тбилиси. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.