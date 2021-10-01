Москва, 1 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», сообщает 1 октября сайт правительства России.

Sean Devine Кино

Решение принято по итогам заседания правительства, которое прошло 29 сентября 2021 года.

Изменения предусматривают полное государственное финансирование для ряда отечественных кинокартин. В частности, речь идёт о дебютных фильмах режиссёров-выпускников госвузов, которые обучились по профильным специальностям. Такая возможность у них сохранится в течение пяти лет после завершения обучения.

Кроме того, 100% госфинансирование может быть предоставлено документальным фильмам, уникальным авторским анимационным фильмам, а также иным картинам в исключительных случаях, с учётом их художественной и культурной значимости.

Решением правительства проект закона будет внесён в Госдуму в установленном порядке.