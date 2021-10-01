Вашингтон, 1 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер шестого сезона онлайн-игры Call of Duty: Warzone. Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале франшизы.

Activision — Activision Обложка игры «Call of Duty: Warzone»

В трейлере разработчики сообщили, что новый сезон Warzone начнётся 7 октября 2021 года. Они также показали новые места сражений и дали понять, что геймеров ждёт специальное событие, приуроченное к Хэллоуину.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры жаловались на проблемы со звуком в Call of Duty: Warzone. Они начались после старта ивента (внутриигрового события) под названием Numbers.