Подгорица, 1 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Российского банкира задержали в Черногории по запросу властей РФ. Об этом сообщает управление полиции республики.

Vikulina13 Черногория

Уточняется, что 55-летнего мужчину с инициалами И.Ц. задержали в городе Тиват. Ранее московский офис Интерпола объявил его в розыск.

Банкира подозревают в даче и получении взяток для совершения противоправных действий. Незаконная прибыль от них составила 340 млн рублей. Взятки он получал и давал в 2012—2018 годах, будучи акционером и владельцем одного банка.

В полиции Черногории отметили, что иностранец помещён под экстрадиционный арест.

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