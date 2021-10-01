В Черногории задержан российский банкир
Подгорица, 1 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Российского банкира задержали в Черногории по запросу властей РФ. Об этом сообщает управление полиции республики.
Vikulina13
Черногория
Уточняется, что 55-летнего мужчину с инициалами И.Ц. задержали в городе Тиват. Ранее московский офис Интерпола объявил его в розыск.
Банкира подозревают в даче и получении взяток для совершения противоправных действий. Незаконная прибыль от них составила 340 млн рублей. Взятки он получал и давал в 2012—2018 годах, будучи акционером и владельцем одного банка.
В полиции Черногории отметили, что иностранец помещён под экстрадиционный арест.
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