Москва, 1 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрили задержан в столице. Об этом 1 октября у себя в телеграм-канале сообщил депутат законодательного собрания столицы Евгений Ступин (КПРФ).

Duma.mos.ru Николай Зубрилин

«Репрессии каждый день! Сегодня задержан руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин», — сообщил парламентарий.

Депутат предположил, что причиной задержания стало участие Зубрилина во встречах жителей Москвы с депутатами Госдумы 20 и 25 сентября.