Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с возможностью возникновения смерчей над Чёрным морем в Сочи на участке Магри — Весёлое до конца дня 1 октября выпустило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Смерч

«По данным Росгидромета, в период 06:30—07:30 (совпадает с мск) и до конца суток 01 октября 2021 на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Также в случае выхода смерча на сушу рекомендуется, находясь на открытой местности — немедленно укрыться в ближайшем углублении земли; во время нахождения на улице — остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов; дополнительно закрепить временное жильё; внимательно наблюдать за окружающей обстановкой; а случае нахождения дома — отойти с детьми от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, погасив огонь в печах, отключив электроэнергию, закрыв краны на газовых сетях и включив радиоприёмник для получения информации от МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экстренное предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в связи с прогнозируемой непогодой на 1 и 2 октября.