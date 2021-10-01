Пекин, 1 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Компания GAC представила на китайском авторынке кроссовер GS8 нового поколения. Об этом сообщает издание Sina.

Sina GAC GS8

Новое поколение кроссовера отличается большими габаритами, а также новой оптикой, массивной решеткой радиатора, другими бамперами и иной линией остекления.

Длина нового GAC GS8 составляет 4 980 мм, ширина — 1 950 мм, а высота — 1 780 мм. При этом размер колесной увеличился по сравнению с предшествующей моделью на 120 мм, до 2 920 мм.

Внутри новинки появились: большой тачскрин мультимедиа, а также крупный экран приборной панели и иной блок управления климат-контролем.

Под капотом кроссовера стоит турбомотор объёмом 2,0 л производительностью 252 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Модель также получила систему полного привода.

Новинка будет продаваться в пяти версиях, стоимость которых составит от 2,1 млн рублей.

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