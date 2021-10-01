Самара, 1 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Директор магазина обвинили в даче взятки инспектору отдела по делам несовершеннолетних в Самаре. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, летом текущего года фигурант уголовного дела в служебном кабинете отдела полиции передал инспектору отдела по делам несовершеннолетних 15 тысяч рублей за не проведение дальнейшей проверки по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему, а также за не привлечение его к административной ответственности за нарушение правил торговли.

«Мужчина был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Самаре после получения денежных средств в рамках проводимого оперативного эксперимента», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самарской области заподозрили в даче взятки инспектору ДПС.