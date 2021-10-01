Петрозаводск, 1 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 66 тыс. жителей. За минувшие сутки в регионе было выявлено ещё 227 носителей SARS-CoV-2. Об этом 1 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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В республике продолжает фиксироваться ежесуточный рост выявленных зараженных. Только за последний день сентября в Карелии было выявлено на 20 зараженных больше, чем днём ранее. В настоящий момент в ковидных стационарах с коронавирусом и внебольничной пневмонией находится 841 пациент, состояние 39 из них, в том числе двух вакцинированных, медики оценивают как тяжелое, ещё у шести — крайне тяжелое. На данный момент к аппарату ИВЛ подключён один заболевший.

Также 30 сентября в Карелии было зарегистрировано пять летальных случаев от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе умерло 873 жителя.

Всего за время пандемии в 2020 году коронавирусом в Карелии заразились 66 070 человек. Выздоровели 62 902 человека, в том числе 199 человек были выписаны за последние сутки.