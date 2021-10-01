Варшава, 1 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. 1 октября в высших учебных заведениях Польши начался новый учебный год 2021/22. После перерыва на дистанционное обучение, вызванного пандемией коронавируса, студенты спустя год возвращаются к стационарной форме обучения. Об этом передает пресс-служба министерства образования Польши.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

На открытии нового учебного года в Варшавском университете выступил министр образования республики Пшемыслав Чарнек. Он отметил, что ректоры сами решают, как организовать учебный процесс, но никаких распоряжений сверху относительно ограничений нет.

«Вузам необходимо восстановить социальные связи, студенты нуждаются в возвращении на места обучения», — заявил министр.

«В этом учебном году будут некоторые ограничения на лекциях в больших аудиториях, где в одном месте находятся большие группы студентов. Я бы не хотел, чтобы студенты во время занятий сидели в масках. Наша рекомендация заключается в том, чтобы на занятиях студенты были без масок, а в других местах скопления людей — в столовых, на коридорах — маски были обязательны, как и в школах. Мы также призываем вакцинироваться», — отметил Пшемыслав Чарнек.