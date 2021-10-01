Вашингтон, 1 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Microsoft и британская студия Playground Games назвали системные требования ПК-версии игры Forza Horizon 5. Об этом 1 октября сообщил портал DSOGaming.

Sochiautodrom.ru Гонки

Для того, чтобы запустить гоночный симулятор с минимальными настройками графики понадобится ПК, оборудованный процессором AMD Ryzen 3 1200 (Intel i5 4460), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 470 (Nvidia GTX970).

Разработчики рекомендуют использовать компьютер с процессором AMD Ryzen 5 1500X (Intel i5−8400), 16 гигабайтами ОЗУ и видеокартой Radeon RX 590 (Nvidia GTX 1070). Playground Games отметила, что «идеальным» вариантом станет ПК с AMD Ryzen 7 3800XT (Intel i7−10700K), 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Radeon RX 6800 XT (Nvidia RTX 3080).

Напомним, релиз Forza Horizon 5 запланирован на 9 ноября 2021 года. Ранее авторы игры отметили, что она будет поддерживать кросс-игру между ПК и Xbox (владельцы платформ смогут играть в одном мире).