Курган, 1 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом. Из них 66 зафиксированы в Кургане, сообщает 1 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 1 октября выявлено 33 639 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 1 октября вылечились 30 239 человек, скончались 715 пациента с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).