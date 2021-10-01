Пермь, 1 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 497 новых заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днём ранее, сообщает 1 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 102 055 носителя коронавируса. Оправился от болезни 90 161 пермяк. В больницах лечение сегодня получает 3941 пациент с COVID-19. Свободно 13,1% койко-мест от фактически развернутого фонда.

Общее число жертв коронавирусной инфекции на территории края достигло 4886. За последние сутки подтверждено 29 смертей, как и днем ранее.