Москва, 1 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. При освещении в интернете истории возведения оборонительных сооружений в годы Великой Отечественной войны «есть опасность создания мифологизированной истории». Об этом заявил на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета Евгений Касимов. Конференцию проводило ИА REGNUM совместно с Российским военно-историческим обществом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного педагогического университета Евгений Касимов

Следите за развитием событий в трансляции: «Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941—1942 годах»

Историк в своём выступлении остановился на фальсификации исторических источников при распространении информации в интернете.

«Основная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что всего лишь один неточный факт, выставленный в сети интернет, дальше начинает стремительно распространяться, приобретая буквально лавинообразный характер. Приведу самый характерный пример. Во многих источниках приводятся ошибочные сведения, что Сурский оборонительный рубеж построили за 45 дней. При этом зачастую в соседнем же предложении говорится, что строительство рубежа велось в октябре 1941 — январе 1942 годов», — рассказал Евгений Касимов.

Он также подчеркнул, что много статей и заметок на сайтах «написано фактически под копирку, в большинстве случаев приводятся одни и те же факты и оценки», а затем «тиражируются все дальше и дальше».

"Есть опасность создания мифологизированной истории строительства оборонительных рубежей. Тем более что у нас в Чувашии есть яркий пример подобной мифологии, связанный с Великой Отечественной войной. Практически каждый год весной в интернет-пространстве, чтобы показать роль тыла в Великой Победе, публикуется миф о том, что колхозник Андрей Михайлович Сарсков внес из личных сбережений 100 тыс. рублей на покупку самолета для Героя Советского Союза летчика Федота Никитича Орлова. Практика, без сомнения, распространенная в годы войны. Но в научной литературе уже более 20 лет назад был доказан факт, что эти деньги были собраны со всех колхозников, плюс добавлены средства из фонда самого колхоза. То есть с целью оказания воспитательного, патриотического воздействия на окружающих руководители разного уровня могли идти на неблаговидные поступки. Хотелось, чтобы не было подобных мифов, связанных со строительством рубежей», — предостерёг Евгений Касимов.