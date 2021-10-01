Боковский район, Ростовская область, 1 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области водой будут обеспечены почти 300 домовладений хуторян, проживающих в Боковском районе. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Солоницин.

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Водопровод долго время находился в плохом состоянии, так как ремонт объекта не проводился на протяжении более 60 лет. Реконструкция водопровода и пяти водонапорных башен началась в 2019 года на хуторах Грачев и Лиховидовский. На эти цели было направлено более 165 млн рублей.

В результате обновления объекта водой будут обеспечены 298 домовладений.