Москва, 1 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Анастасию Чистову, участвовавшую в перфомансе у храма Василия Блаженного в центре столицы, на десять суток. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Агентство уточнило, что Чистова снялась в вульгарной фотосессии вместе с блогером Русланом Бобиевым и является его подругой. Пара имитировала половой акт, при этом женщина была одета в полицейскую куртку.

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Суд признал Чистову виновной в административном правонарушении по 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ей наказание в виде десяти суток ареста.

При этом материалы дела по факту самой фотосессии на фоне храма переданы в Следственный комитет РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, при задержании блогер рассказал, что зарабатывает себе на жизнь «пранками». Пытаясь объяснить, что было изображено на фото, он сказал: «Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не будут делать».