Москва, 1 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра просвещения РФ, вице-президента Сбербанка Марину Ракову проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.Об этом сообщает 1 октября источник в правоохранительных органах.

Astrobl.ru Марина Ракова

По его словам, следователи предполагают, что в деле Раковой могут появиться иные эпизоды, связанные с мошенничеством в особо крупном размере. Также не исключено появление новых фигурантов.

«Следствие проверяет Ракову на причастность к другим эпизодам мошенничества», — сообщил источник ТАСС.

Он отметил, что расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Следователи намерены объявить её в международный розыск и добиваться заочного ареста.

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