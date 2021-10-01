В деле вице-президента Сбербанка Раковой возможны новые эпизоды
Москва, 1 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра просвещения РФ, вице-президента Сбербанка Марину Ракову проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.Об этом сообщает 1 октября источник в правоохранительных органах.
По его словам, следователи предполагают, что в деле Раковой могут появиться иные эпизоды, связанные с мошенничеством в особо крупном размере. Также не исключено появление новых фигурантов.
«Следствие проверяет Ракову на причастность к другим эпизодам мошенничества», — сообщил источник ТАСС.
Он отметил, что расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Следователи намерены объявить её в международный розыск и добиваться заочного ареста.
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