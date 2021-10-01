Самара, 1 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Илья Борило ИА Красная Весна ДПС

По версии следствия, днем 29 сентября 2021 года в Красноярском районе фигурант уголовного дела 1983 года рождения в служебном автомобиле передал инспектору дорожно-патрульной службы 20 тысяч рублей за не направление на медицинское освидетельствование и не привлечение его к административной ответственности.

Отмечается, что полицейский от денег отказался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам взятки. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело в отношении главы города Отрадный.