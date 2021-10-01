Киев, 1 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В результате пожара в гимназии, находящейся в Дарницком районе Киева, было эвакуировано 1,5 тыс. ее учеников. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«1 октября в 10:05 (совпадает с мск) в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, что в Дарницком районе столицы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на место возгорания выехали спасатели из ближайших пожарно-спасательных частей, которые установили, что в 4-этажном здании гимназии в столовой на первом этаже произошло возгорание на площади 25 кв. м.

«В 10:31 пожар локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35 — ликвидировали», — указывается в сообщении и добавляется, что из-за пожара из гимназии было эвакуировано 1,5 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что Более 400 человек — ученики и сотрудники колледжа телекоммуникаций Э.Т. Кренкеля В центре Санкт-Петербурга, были эвакуированы из-за короткого замыкания в одном из учебных классов учебного заведения.