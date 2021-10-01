Гватемала, 1 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи считает появление новых штаммов вируса COVID-19 и неравный доступ к вакцинам вызовами для региона. Об этом он заявил в виртуальном послании Постоянному совету Организации американских государств, сообщает Prensa Latina.

Алехандро Джамматтеи

Джамматтеи призвал к укреплению цепей поставок, хранения и логистики средств для борьбы с пандемией и другими чрезвычайными ситуациями, такими как стихийные бедствия.

Он также призвал к среднесрочным и долгосрочным закупкам вакцин для борьбы с нынешним и будущим кризисами, поскольку до 2022 года ожидаются целенаправленные вспышки, и по-прежнему требуется комплексное реагирование.

По словам Джамматтеи, иммунизация против COVID-19 на глобальном уровне конкурирует с ограниченным предложением по числу доз, и Гватемала не избежала этой ситуации. это неблагоприятное состояние, наряду с последствиями изменения климата, оказало глубокое влияние на образование, экономику, производство и развитие обществ во всём мире.