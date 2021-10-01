Вашингтон, 1 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Исполнительница и актриса Зои Кравиц раскрыла подробности работы над будущим сольным альбомом. Об этом 1 октября пишет издание Е!

Mingle Media TV Зои Кравиц

По данным СМИ, тексты песен грядущего альбома Кравиц будут посвящены «её любви и потери» — разводу с Карлом Глусманом. «Я писала альбом в течение долгого времени, подсознательно улавливая этот диапазон эмоций, и было интересно оглянуться назад и посмотреть, что я писала о них тогда и сейчас», — поделилась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что о разводе Кравиц и Глусмана стало известно в начале 2021 года. Летом в Сети появились слухи о её романе с актёром Ченнингом Татумом.