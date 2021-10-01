Кисловодск, Ставропольский край, 1 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае стартовала реализация проекта по возведению нового спортивного комплекса. Он будет построен на улице Седлогорской в городе Кисловодске. Его открытие запланировано уже на будущий год, сообщили в краевом правительстве.

Олимпийские виды спорта

Денежные средства на строительство выделены в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Общая сумма, в которую обойдется спорткомплекс, составит более 850 млн рублей, в том числе свыше 510 млн рублей выделят из федерального бюджета.

В новом спорткомплексе разместятся большой и малый — детский бассейны и трибуна на 800 мест. Их строительство будет осуществлено уже на первоначальном этапе. В настоящее время работы на котловане и на заливке фундамента уже начались.

«В будущем в комплекс войдут ледовая арена и многофункциональные спортивные здания», — сообщил и.о. главы города Кисловодска Вячеслав Сергиенко.