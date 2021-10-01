Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM На внеочередном заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва тайным голосованием в едином «пакете» были избраны заместители председателя Заксобрания и руководители комитетов и комиссий.

Марина Шишкина в бытность депутатом Заксобрания V созыва Assembly.spb.ru

Как и было предложено, вице-спикерами Заксобрания стали депутаты Николай Бондаренко («Единая Россия») и Марина Шишкина («Справедливая Россия — За правду»).

Комитет по законодательству возглавил Всеволод Беликов, бюджетно-финансовый комитет — Михаил Барышников. Оба представляют «Единую Россию».

Также утверждены руководители семи постоянных и четырех профильных комиссий Законодательного собрания.

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