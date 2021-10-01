Пермь, 1 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае расширили действие системы QR-кодов. Они будут действовать также при посещении фитнес-центров и бассейнов. Об этом 1 октября на брифинге заявила заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян, сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Примечательно, 28 сентября телеграм-канал пресс-службы администрации региона «Пермский край» распространил информацию, согласно которой, QR-коды пока не вводятся для сферы услуг — при посещении кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, а также фитнес-центров и клубов. Решения по ним будет приниматься исходя из темпов вакцинации и уровня заболеваемости в ближайшие недели.

Напомним, QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или перенесенной болезни в течение полугода, в качестве фильтров безопасности будут действовать с 4 октября при посещении общественных мест, частности, театров, концертных залов, филармонии, цирка, спортивных и туристических мероприятий.