Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Жителю Ингушетии Або Добриеву вынесен обвинительный приговор за преступления, совершенные с 2010 по 2012 годы. Суд признал его виновным в преступлениях, классифицирующихся по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Было установлено, что в июне 2010 года подсудимый добровольно вступил в состав банды, структурно входившей в преступное сообщество, созданное Доку Умаровым и Али Тазиевым. В составе ячейки он совершил ряд преступлений террористической направленности на территории Ингушетии и Северной Осетии. Так, доказано, что от рук бандита погиб сотрудник МЧС России. Он также участвовал в вооруженных нападениях на работников ГИБДД, военнослужащих внутренних войск МВД России. При его участии были убиты пятеро силовиков, ещё четверо были ранены.

«В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — уточнили в суде.