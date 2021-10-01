Чита, 1 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Забайкальском крае на создание условий по организации горячего питания для обучающихся начальных классов из предусмотренных в 2021 году 60 миллионов рублей на текущий момент профинансировано 31,5 миллиона рублей. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила глава регионального инфина Вера Антропова.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Её слова цитирует пресс-служба правительства региона. Также известно, что такой объем финансирования позволил обновить оборудование в 64 муниципальных образовательных учреждениях. Всего в 2021 году планируется модернизировать столовые в 72 школах Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкалья отчитались о беспроблемном финансировании расходов на организацию бесплатного горячего питания в региональных школах.

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