Саратов, 1 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Саратовской области на территории охотничьих угодий с 1 октября открыли сезон охоты на копытных животных (лось, косуля, олень благородный и олень пятнистый). Их отстрел разрешен вплоть до 10 января 2022 года, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Wikimedia.org На охоте

Выдача разрешений на охоту ведется по итогам проведенной открытой жеребьевки. По всем возникающим вопросам можно получить информацию у специалистов охотничьих хозяйств.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в акватории реки Большой Иргиз выявили незаконную ловлю раков. По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя города Пугачева. У мужчины изъяли 744 рака. Ущерб от его действий составил на сумму более 170 тыс. рублей.

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