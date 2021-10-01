Белгородский район, Белгородская область, 1 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Очередь из грузовых автомобилей образовалась на выезд с территории России перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Нехотеевка в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе Белгородской таможни.

Таможня

Пропуск транспортных средств на украинской стороне идёт в минимальном объёме, причём 1 октября с 07:00 до 10:00 автомобили вообще не принимались. К 09:00 в очереди скопилось 175 машин.

«За сутки с 30 сентября по 1 октября выехало 142 машины — это в пределах пропускной способности пункта пропуска (144 машины — среднесуточная пропускная способность). Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек», — пояснил начальник таможенного поста МАПП Нехотеевка Андрей Стрижаков.

На въезд в Россию очередей нет.