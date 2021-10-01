Ярославль, 1 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) законопроектов на бизнес в России и Ярославской области оставляет желать лучшего. Так считает уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Альфир Бакиров

Доклад о качестве проведения процедуры оценки регулирующего воздействия опубликовал Центр перспективных управленческих решений. Основная цель ОРВ — рассчитать выгоды и издержки предпринимателей в связи с изменениями законов. Для этого законопроекты публикуются в интернете и все желающие могут оставлять свои замечания. Разработчики законов и других нормативных актов должны учитывать мнение общества.

Но по факту отчеты об ОРВ, как говорится в докладе, носят формальный характер — только 2,2% сводных отчетов за последние шесть лет были заполнены полностью. Более половины проектов федеральных нормативных правовых актов, размещенных на портале regulation.gov.ru, не получили ни одного комментария или голоса. Авторы исследования утверждают, что если существующая практика ОРВ сохранится, она не сможет обеспечить нормальную работу системы контроля.

Что касается регионального уровня, то и здесь недостаточная публичность является «слабым звеном». По словам бизнес-омбудсмена Ярославской области Альфира Бакирова, абсолютное большинство разработчиков ограничиваются лишь размещением на своем сайте проекта документа и извещения. Предприниматели просто не могут их найти.

«Чтобы найти эти документы на сайтах органов власти, предпринимателям нужно очень постараться. Поэтому часто бизнес понятия не имеет, что за проект, затрагивающий их интересы, обсуждается в настоящий момент», — рассказал Альфир Бакиров.

Также, отмечает бизнес-омбудсмен, некоторые разработчики игнорируют предложения и замечания в заключениях специалистов аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Между тем эти замечания омбудсмен обсуждает с бизнес-сообществом.

«Складывается впечатление, что, направляя документ на ОРВ, разработчики лишь соблюдают необходимый регламент, а что именно будет написано в заключении — неважно. Часто проекты, которые мы получаем, не подлежат такой процедуре в принципе и в оценке не нуждаются. У нас очень высокая загрузка: за 9 месяцев текущего года к нам на оценку поступило 333 нормативных правовых акта, это на 11% больше, чем за весь прошлый год. В этом случае работа «на корзину» недопустима, поэтому требуется корректировка ситуации как на нормативном уровне, так и концептуально. Предложения бизнес-сообщества должны учитываться, в противном случае бизнес должен получить мотивированный ответ, почему нет», — считает Альфир Бакиров.

В 2020 году проблемными сферами, где уполномоченным было подготовлено наибольшее количество отрицательных заключений, стали субсидии, возмещение затрат и предоставление имущественной поддержки, транспорт и перевозки, аренда и земельные отношения.