Курган, 1 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Курганской области с 4 октября 2021 года вводится фильтр для посещения культурных и спортивных учреждений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Фильтр безопасности для посещения культурных и спортивных объектов (муниципальных и государственных) заключается в следующем. Их смогут посещать граждане, у которых есть QR-код (сертификат, справка) подтверждающий наличие прививки от коронавируса, либо справка о перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19, либо ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие COVID-19, сделанный не более 72 часов назад (такая справка может понадобиться тем, у кого есть медотвод от прививки).

Для входа в учреждение нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку, которая указана выше.

Для детей до 18 лет справки не нужны. Они смогут свободно посещать секции и кружки. Коммерческим учреждениям спорта и культуры оперштаб рекомендует ввести аналогичный фильтр.