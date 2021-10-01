Москва, , 13:29 — REGNUM Комитету солдатских матерей и другим гражданам следует обращаться в министерство обороны РФ, если есть жалобы на неуставные отношения в воинской части в Свердловской области, где ранее погибли два срочника. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам.

Встреча омбудсмена с солдатами-срочниками Ombudsman74.ru

Песков прокомментировал заявление представителя комитета о том, что в воинской части есть дедовщина. По словам представителя Кремля, сообщения об этом он видео в СМИ, однако неизвестно, соответствуют ли они действительности.

«И в данном случае мы исходим из того, что в первую очередь и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в Министерство обороны, оно предоставляет такую возможность и охотно идет на контакты», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в уральской части погибли два срочника. Один совершил суицид, второго нашли мёртвым после того, как он заблудился во время учений. Предположительно, солдат залез на опору ЛЭП и получил смертельный удар током.

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