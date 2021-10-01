Москва, 1 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает 1 октября сайт правительство России.

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Кит

По итогам заседания правительства, состоявшегося 29 сентября 2021 года, принято решение одобрить законопроект и внести его в установленном порядке в Госдуму РФ.

В проекте предусматривается установление запрета на промышленную и прибрежную ловлю китов, дельфинов и морских свиней.