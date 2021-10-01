Реутов, Московская область, 1 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В микрорайоне 10 А городского округа Реутов Подмосковья построят новый детский сад. Об этом 1 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Adm44.ru Детский сад

На данный момент получено разрешение на строительство объекта. Начать работы планируется до конца 2021 года.

«Здание дошкольного учреждения вместимостью 250 человек рассчитано на 12 дошкольных групп, в том числе четыре ясельных. Общая площадь объекта составит порядка 3,7 тыс. квадратных метров, площадь застройки 1,4 тыс. квадратных метров», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.