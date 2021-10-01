Аргентина, 1 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Судебная система Аргентины приговорила участника геноцида под названием «Грязная война» Марио Окампо к пожизненному заключению за совершение преступлений против человечности в отношении 47 человек, совершенных во время последней военной диктатуры (1976−1983 гг.). Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Федеральный суд города Сан-Мартин огласил приговор Окампо, которого обвиняли в отягчающих преступлениях — убийстве, пытках и незаконном лишении свободы, совершенных умышленно и со злым умыслом против политически преследуемых людей. Об этом говорится в приговоре по делу бывшего военного, обвиняемого в соучастии в преступлениях против человечности, совершенных против 47 участников организации «Монтонерос» в 1979—1980 годах.

Как сообщает La Retaguardia, в ходе судебного разбирательства суд постановил отменить домашний арест Окампо и перевести в тюрьму Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее он вновь признал себя невиновным.

Окампо служил в разведывательном отряде 201 армии в Кампо-де-Майо.