Москва, 1 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали своим читателям немало любопытных историй: парфюм с ароматом питерской пышки, соревнование памятников лосей и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Фото из группы правительства Калужской области в соцсети «ВКонтакте» Хохуля – экогерой Калужской области, Капа – символ чистой воды и Лосяш – символ леса

Центральный федеральный округ

В российской столице борьбу с самокатчиками вывели на новый уровень. «Новости Москвы» пишут, что в городе стали устанавливать «лежачих полицейских» прямо на тротуарах. Нововведение направлено против любителей скорости, которые летают на самокатах, а также на моноколесах и велосипедах.

В Истринском районе Подмосковья обнаружились относительно добропорядочные воры. Они вынесли ценности из квартиры именитой теннисистки, в том числе две олимпийские медали. Затем неожиданное: на КПП в элитном поселке, где живет теннисистка, воры оставили медали. Мало того, еще и приложили к ним коробку конфет и записку с извинениями, удивляется «Рай и мкАД». Впрочем, остальное украденное они не вернули.

В Калуге номинировали на престижную премию «Сокровища России», учрежденную National Geographiс, здание Инновационного культурного центра. По мнению «Калужского мечтателя», это вообще-то самое ущербное из всех современных зданий города. Остается только удивляться такому нетривиальному выбору.

Еще новости из Калужской области. Уже три года символом экологии области служит выхухоль по кличке Хохуля, с чьей помощью местное Минприроды рассказывает жителям об охране окружающей среды. Вдруг наряду с Хохулей появился новый персонаж — Лосяш. «Местные заволновались: подсидел? Чиновникам пришлось успокаивать фанатов Хохули: маскоты работают вместе», — пишет «Страновед». Лосяш оказался символом леса, а Хохуля — экогероем.

Костромская область довольно неожиданно стала весьма экзотическим импортером. В ОАЭ заинтересовались экспортом рогов костромских оленей, кроме того область наращивает экспорт черной икры и сухариков. «Пора менять символы города. Кострома теперь родина черной икры, лосиных рогов и сухарей», — шутит «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге создали парфюм с ароматом пышки. Парфюм так и называется — «Петербургская пышка». «Питерская булка» уточняет, что аромат создали в качестве сувенира, в нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты. Сейчас в разработке находятся духи с запахом еще одного символа города — корюшки.

В Петербурге нашлось сообщество людей, называющих себя «Теневым ЗакСом». Таинственный «парламент» состоит в основном из местных журналистов и заседает в одном из городских баров. «Не хочу никого обидеть, но при словосочетании «Теневой ЗакС» на ум приходит название книги «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров», — удивляются «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

«Итиль» пишет, что в Поволжье начали вводить новые коронавирусные ограничения. Первыми стали Чувашия и Удмуртия. В Чувашии приостановили проведение всех массовых мероприятий, в Удмуртии закрыли фудкорты и ввели изменения в формат работы заведений общепита. А в Перми задействовали QR-коды. Их нужно предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров и цирка. Код получают те, кто прошел вакцинацию, уточняет «Пермский глобус».

В Казани придумали интересный метод борьбы с незаконной расклейкой объявлений. По телефонам из рекламы запустят многократный автодозвон с таким текстом: «Добрый день! Ваш телефон указан в объявлении, размещенном с нарушением Правил благоустройства города Казани, что влечет за собой административную ответственность». Про новацию рассказал «Чаян».

В Мордовии впервые увидело что-то позитивное международное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. Это вызвано изменением структуры ее долгового портфеля. «Жизнь налаживается!» — радуется «Голос Торамы».

«Должны же в чем-то соревноваться между собой города Удмуртии. Вот они и соревнуются — в размерах памятников парнокопытным», — пишет Udm-Info. Полвека назад в Ижевске установили трехметровую статую лося. А недавно в «северной столице» региона, Глазове, поставили четырехметрового лося. Впрочем, почему-то без рогов. Возможно, чтобы при необходимости увеличить рост еще на полметра.

Южный федеральный округ

Команда Сочи выиграла Чемпионат мира по ресторанному спорту. «Оказывается, есть и такое. Участие в чемпионате принимали команды из самых разных уголков мира. Задачей каждой команды было за ограниченный отрезок времени приготовить блюдо из предложенных ингредиентов, подобрать напиток, подходящий приготовленному блюду и красиво подать угощение судьям», — сообщает «Кубанская телега». Серебро завоевала команда из Индии. Бронза досталась команде Армении.

«Анапское Черноморье» передает, что в станице Анапской зацвела черешня. До этого цвели сирени и каштаны. Знающие люди говорят, что зимы в этом году вовсе не будет. А шутники кивают на глобальное потепление и ждут, когда в регионе расцветут бананы.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Чеченской Республике поймали трех колдуний в рамках «войны с магами». Одна из них гадала на картах и камнях, другая якобы лечила колдовством, третья заявляла, что ясновидящая. «Акценты News» напоминают, что кампания против колдунов в Чечне началась в 2013 году, причем «магов» находят довольно часто.

Уральский федеральный округ

«Курганистан» передает нехорошую историю о курганском аэропорте, которому грозят авиакатастрофы. Дело в том, что на свалках возле курганского аэропорта обитают птицы, которые собираются в стаи и создают угрозу катастроф. Недавно суд обязал мэрию убрать мусор со всех трех окрестных свалок, но администрация отказывается, так как территории со свалками ей не принадлежат…

Сибирский федеральный округ

Newslab пишет, что красноярская полиция сняла хоррор в стиле девяностых, чтобы «пробудить бдительность горожан». В ролике показаны «ведьма из лесной чащи, тысячелетний кровопийца граф и сумасшедший клоун, выучивший свои цирковые трюки во время гастролей по преисподней», написано в аккаунте МВД.

Дальневосточный федеральный округ

«Борус» узнал, что в один из травмпунктов Якутии обратился нетрезвый гражданин, которого облизала собака. Он распивал спиртное, уснул на улице, а проснулся от того, что его облизывал бродячий пес. Подумав, что заразился бешенством, мужчина обратился в травмпункт. Мужчине диагностировали «обслюнение левого и правого плеча, и лица», сообщили в МВД Якутии.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 октября.