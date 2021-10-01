Пекин, 1 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Китайская студия Youthcat объявила, что в мире продано уже более 1,7 млн копий игры Dyson Sphere Program. Публикацию разработчики разместили 30 сентября на странице проекта в Steam.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики рассказали геймерам о том, как они намерены дальше развивать проект. Они отметили, что пока боевая система всё ещё находится на ранней стадии создания, но будет развиваться в направлении «защиты, исследования и уничтожения». Youthcat также заявила, что базы геймеров будут атаковать враги, которых будет «огромное количество». Кроме этого, игрокам придётся сталкиваться в космосе с противниками разной сложности.

Для справки: Dyson Sphere Program — это игра в жанре симулятора фабрики, в которой игроку предлагается строить Сферу Дайсона — масштабный объект, который строится в звёздной системе для использования цивилизацией энергии звезды. Релиз игры в формате раннего доступа состоялся в Steam 21 января 2021 года.