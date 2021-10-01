Кишинёв, , 13:16 — REGNUM В Молдавии отказали офицеру российского миротворческого контингента в проезде к месту службы в Приднестровье. Сообщение об этом обнародовала делегация России в Объединенной контрольной комиссии (ОКК).

Румыния и Молдавия Serhio

«Расцениваем данный факт, как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону», — говорится в заявлении ОКК.

Сообщается, что российский офицер уезжал из расположения в Россию на лечение. Когда он, возвращаясь, прибыл в аэропорт Кишинёва, то ему отказали во въезде в Молдавию. В ОКК опасаются подобных действий молдавских властей при ротации миротворцев в будущем.

Напомним, российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. За это время в их зоне ответственности не было ни одного серьёзного происшествия.