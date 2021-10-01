Констанца, Румыния, 1 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В результате пожара в больнице в портовом румынском городе Констанца погибли не менее девяти человек. Об этом 1 октября сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

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«Пожар вспыхнул в пятницу утром в больнице в портовом городе Констанца в Румынии, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вскоре пожар в медучреждении был ликвидирован и из него были эвакуированы все 113 пациентов, 10 из которых находились в отделении интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в результате пожара в одной из палат Лискинской районной больницы в Лисках Воронежской области погибла женщина.