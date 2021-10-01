Гунибский район, Дагестан, 1 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Дагестане одна из школ в Гунибском районе стала участницей проекта «Солнечная школа». В образовательной организации установили опытную гибридную солнечную станцию мощностью 1,8 кВт с накопителями энергии. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ региона.

Солнечные батареи

Пионером в области создания практического курса для школьников стала Шангодинско-Шитлибская средняя школа. Курс разработали дагестанские специалисты, создав специальную образовательную программу. На примере школьной солнечной электростанции учащиеся и их преподаватели смогут «детально ознакомиться с солнечной энергетикой и экологически чистыми источниками энергии, а также на практике испытать современные технологии».

Кроме того, как отметили в минэнерго, создание солнечной станции обеспечило бесперебойную работу насосного оборудования в школе.