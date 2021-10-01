Москва, 1 октября 2021, 13:14 — REGNUM Правительство РФ одобрило законопроект о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.
Проект нового федерального закона устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных — китов, дельфинов, касаток, тюленей, морских львов, котиков и морских свиней.
Также планируется установить более строгие режимы регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ — «вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».
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