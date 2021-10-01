Москва, 1 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило законопроект о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Светлана Иванова ИА REGNUM Дельфинарий в Севастополе

Проект нового федерального закона устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных — китов, дельфинов, касаток, тюленей, морских львов, котиков и морских свиней.

Также планируется установить более строгие режимы регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ — «вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».