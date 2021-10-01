Воронеж, 1 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы в связи с гибелью двух человек под упавшей бетонной плитой в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 1 октября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области Фото с места происшествия

Предварительно следствием установлено, что утром 30 сентября на территории домовладения в поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области при погрузке бетонных плит, приобретенных у частного лица, произошёл обрыв удерживающего стропа. Бетонная плита сорвалась с высоты и упала на стоявших у автокрана мужчина 20 и 29 лет. Оба погибли на месте.

В настоящее время следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, также проведен осмотр места происшествия.