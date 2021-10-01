Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга завершилась торжественная церемония венчания потомка царской династии Романовых, Георгия Михайловича Романова и его избранницы, дочери итальянского дипломата Виктории Романовны Беттарини. Венчание проводил глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Дарья Драй ИА REGNUM Платье невесты на венчании

Венчание проходило по православному обряду, однако для сочетающейся пары произнесённые слова переводились на английский язык, поскольку для новобрачных русский язык не является родным.

На церемонию пришли почетные гости, в том числе, как было заявлено, представители королевских династий Европы, а также представители российской светской публики, такие как Павел Астахов, Людмила Нарусова, Сергей Бабурин и другие.

Церемонию сопровождало повышенное внимание прессы. ИА REGNUM позже опубликует фоторепортаж из Исаакиевского собора.