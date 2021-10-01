В Исаакиевском соборе повенчали Георгия Романова и его итальянскую спутницу
Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга завершилась торжественная церемония венчания потомка царской династии Романовых, Георгия Михайловича Романова и его избранницы, дочери итальянского дипломата Виктории Романовны Беттарини. Венчание проводил глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Венчание проходило по православному обряду, однако для сочетающейся пары произнесённые слова переводились на английский язык, поскольку для новобрачных русский язык не является родным.
На церемонию пришли почетные гости, в том числе, как было заявлено, представители королевских династий Европы, а также представители российской светской публики, такие как Павел Астахов, Людмила Нарусова, Сергей Бабурин и другие.
Церемонию сопровождало повышенное внимание прессы. ИА REGNUM позже опубликует фоторепортаж из Исаакиевского собора.