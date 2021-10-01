Джакарта, , 13:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что развитие Индонезии может быть сосредоточено не только на острове Ява, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

«Строить Индонезию нельзя только на Яве. Построить Индонезию — значит развивать территорию страны от Сабанга до Мерауке, от Миангаса до острова Роте», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии заявил, что государство должно предоставлять услуги, доступ к образованию, доступ к здравоохранению и достойную работу для всего сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоздравил жителей с Днем святости Панчасилы.

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