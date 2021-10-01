Джакарта, 1 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что развитие Индонезии может быть сосредоточено не только на острове Ява, сообщает CNN Indonesia.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

«Строить Индонезию нельзя только на Яве. Построить Индонезию — значит развивать территорию страны от Сабанга до Мерауке, от Миангаса до острова Роте», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии заявил, что государство должно предоставлять услуги, доступ к образованию, доступ к здравоохранению и достойную работу для всего сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоздравил жителей с Днем святости Панчасилы.