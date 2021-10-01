Самара, 1 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Самаре усилили проверки торговых центров на соблюдение требований Роспортебнадзора по недопущению распространения коронавируса. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Торговый центр

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Сообщается, что подобные проверочные мероприятия проходят в объектах торговли и общественного питания на ежедневной основе. Специалисты контролируют соблюдение масочного режима, а также графика санитарной обработки помещений в торговых центрах. Они проверяют наличие обеззараживателей воздуха и разметки для социального дистанцирования.

30 сентября рейд прошел в торговом центре по улице Дыбенко.

«Администрацией района ежедневно проводится мониторинг объектов потребрынка. Эта работа не прекращалась с момента введения режима повышенной готовности в регионе. Только за сентябрь проведено более 400 проверок, составлен 81 акт в отношении объектов потребительского рынка, в которых выявлены нарушения масочного режима», — приводит пресс-служба слова консультанта отдела потребительского рынка администрации Советского внутригородского района Леонида Тарасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены привить от COVID-19 около 80% взрослых жителей.