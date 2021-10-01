Москва, 1 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. По итогам торгов 30 сентября рубль немного укрепился к доллару несмотря на стойкость американской валюты на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Более того, в сентябре рубль стал единственной валютой, которая прибавила в цене в паре с USD, что во многом объясняется повышением ключевой ставки ЦБ РФ и высокими ценами на нефть. Сегодня пара доллар/рубль пошла в рост, впервые за неделю флиртуя с отметкой 73 руб.

После успешного месяца, не исключено, что в октябре удача продолжит сопутствовать нашей валюте. Вашингтон снова заговорил о санкциях, но реализация этих угроз представляется маловероятной.

Начало ужесточения политики ФРС, которое вряд ли придется на октябрь, уже практически полностью учтено в ценах, а значит, доллар уже может не получить прежнего бычьего импульса.

Цены на нефть, которые находятся вблизи трехлетних максимумов, могут показать новые волны волатильности, но рубль в последнее время ведет себя довольно сдержанно в своих реакциях на динамику черного золота.

Еще один аргумент в пользу «россиянина» — предстоящая уплата налогов юрлицами, которая будет сопровождаться продажей выручки экспортерами.

В этом контексте можно ожидать дальнейшего смещения диапазона по паре доллар/рубль вниз. Основные торги, вероятно, будут проходить в пределах 71−73 руб., если, конечно, на мировых рынках обойдется без новых потрясений.

При негативном сценарии доллар может расположиться над уровнем 73 руб., который на данный момент представляет собой главную цель для продавцов рубля», — считает эксперт.

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