Москва, 1 октября 2021, 13:09 — REGNUM В России нужно ввести ежегодные выплаты к 1 сентября в размере до 32,7 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«В разработанном партией «Справедливая Россия — За правду» законопроекте предлагается ввести ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Эти средства должны получать семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, обучающимися в школах, техникумах и вузах», — отметил Миронов.
Малоимущим семьям предполагается выплаты увеличить в полтора раза — до 32 775 рублей.
«Окончательная величина пособия должна устанавливаться в зависимости от стоимости базового набора обучающегося, величину которой каждый год 20 августа публикует Росстат», — отметил парламентарий.
Накануне Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс. рублей к школе семьям с детьми. Денежную помощь предлагается оказывать перед началом учебного года, выделять деньги из средств материнского капитала.
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